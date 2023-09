Augsburg

vor 16 Min.

Ein Augsburger steckt in diese Sanierung viel Geld, vor allem aber Herzblut

Das Eckhaus am Holbeinplatz in der Augsburger Altstadt wird seit zwei Jahren aufwendig saniert. Es handelt sich um ein historisches Gerberhaus, rund 500 Jahre alt.

Plus Als Ulrich Seitz das Haus am Holbeinplatz gekauft hat, wusste er, dass eine Sanierung droht. Doch was auf ihn zukam, lag wohl jenseits seiner Vorstellungskraft.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Über seine Sorgen und die vielen schlaflosen Nächte will Ulrich Seitz nicht sprechen. Er ist ein Mensch, der nach vorn schaut, das Positive sieht. Sonst hätte der Augsburger vor zehn Jahren wohl auch nicht das große Haus in der Altstadt im Vorderen Lech mit der Hausnummer 13 gekauft. Denn da wusste Seitz schon, dass das rund 500 Jahre alte Gerberhaus, das an den Holbeinplatz angrenzt, eines Tages saniert werden muss. Doch was tatsächlich auf ihn zukam, lag sicherlich jenseits seiner Vorstellungskraft. Der 73-jährige begleitet seit über zwei Jahren nahezu jeden Tag die Arbeiten auf der Baustelle. Er investiert in das Objekt nicht nur ein finanzielles Vermögen, sondern vor allem viel Herzblut. Seitz erzählt, was er mit dem Haus plant.

Der Holbeinplatz ist das Herz der Altstadt und bei Einheimischen und Touristen beliebt. Bänke unter Bäumen laden zum Verweilen ein, in der Mitte plätschert ein Trinkbrunnen, beim Café Ertl holen sich die Menschen Kuchen und Eis. Allerdings war ein Teil des idyllischen Platzes in den letzten beiden Jahren mit der Baustelleneinrichtung für das denkmalgeschützte Handwerkerhaus, das wohl aus dem Jahr 1575 stammt, belegt. Das mehrstöckige Eckhaus, in dem sich ein Optikergeschäft befand, wies enorme statische Probleme auf. Lange Risse zogen sich durch Wände und Mauern, die Giebelfassade neigte sich bereits um 15 Zentimeter nach außen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen