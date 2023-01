Augsburg

Ein Baudenkmal verrottet: Am "Hohen Meer" herrscht weiter Stillstand

Die "German Property Group" steht im Fokus von Ermittlern. Früher gehörte auch das "Hohe Meer" in der Frauentorstraße in Augsburg zur insolventen Firmengruppe.

Plus Gegen die frühere Eigentümerfirma der Augsburger Immobilie laufen umfangreiche Verfahren. Ein Ende des Stillstands am "Hohen Meer" ist indes nicht in Sicht.

Von Jan Kandzora

Es ist selten ein gutes Zeichen, wenn Firmen öfter mal ihren Namen wechseln. Das Unternehmen, das in den vergangenen Jahren hinter dem "Hohen Meer" in der Frauentorstraße und weiteren denkmalgeschützten Immobilien in ganz Deutschland stand, hieß erst "Dolphin Capital", dann "Dolphin Trust", zuletzt "German Property Group". Immerhin: Die Namen klangen vertrauenswürdig, nach großem Geld und eiserner Seriosität. Dass dieser Klang vermutlich täuschte, weiß man seit einiger Zeit. Gegen die Immobilienfirma und ihre Projektgesellschaften laufen Insolvenzverfahren, gegen den Unternehmensgründer Charles S. ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Und die Zukunft des Gebäudes in Augsburg, das früher einmal eine bekannte Gaststätte beherbergte, ist weiter unklar, zum Leidwesen auch von Anliegern.

