Zeuna-Stärker-Areal: Ein Bauvorhaben mit Bedeutung für den Stadtteil

Plus Auf dem früheren Zeuna-Stärker-Areal sollen hunderte Wohnungen entstehen. Das Projekt ist wichtig für Oberhausen. Stadt und Projektentwickler sollten auf die Tube drücken.

Die Bebauung des Zeuna-Stärker-Areals ist nur ein Wohnprojekt unter vielen in Augsburg, und nicht das einzige Großvorhaben, das in den vergangenen Jahren in Oberhausen geplant oder umgesetzt wurde. Und doch hat es eine Bedeutung für den Stadtteil, die über den bloßen Fakt hinausgeht, dass hunderte, dringend benötigte Wohnungen gebaut werden sollen. Wenn Menschen über Probleme in Oberhausen reden oder schreiben, so meinen sie oft vor allem den nördlichen Bezirk des Stadtteils. Hier reihen sich große Blöcke der Wohnbaugruppe aneinander, hier dealten in den vergangenen Jahren Jugendliche am Drei-Auen-Platz, hier ist die Armut präsent, der Anteil an Migranten hoch, hier lag die AfD bei der vergangenen Landtagswahl bei fast 33 Prozent.

In vielen Bezirken Augsburgs gibt es das, was Soziologen eine "Durchmischung" nennen, also eine Situation, in der eine Vielzahl unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Biografien, Berufen und Einkommen in direkter Nachbarschaft leben. Handwerker, Polizisten und Lehrer wohnen neben Bürgergeldempfängern, Hauseigentümer neben Mietern, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund treffen sich beim Bäcker, auf dem Spielplatz oder in den Vereinen vor Ort. Das ist auch in vielen Ecken Oberhausens so - und einer von vielen positiven Aspekten des wuseligen und urbanen Stadtteils.

