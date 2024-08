Ein besonders schwerwiegender Fall: Unbekannte stehlen E-Scooter

Bislang Unbekannte haben E-Scooter im Augsburger Stadtgebiet gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, spielte sich ein Fall zwischen Sonntag, 11. August, 12 Uhr, und Sonntag, 25. August, 16 Uhr, in der Donauwörther Straße ab. Der unbekannte Täter entwendete dabei einen schwarzen E-Scooter der Marke Segway Ninebot aus einem Keller. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich, die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Polizei Augsburg meldet E-Scooter-Diebstahl in Oberhausen und Univiertel

Ebenfalls einen schwarzen E-Scooter der Marke Segway stahl ein bislang Unbekannter am vergangenen Montag zwischen 16.10 und 16.20 Uhr vor einem Supermarkt in der Hermann-Köhl-Straße. Auch in diesem Fall lag der Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich, hier hat die Inspektion Augsburg Süd Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 melden. (kmax)