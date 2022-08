Augsburg

12:00 Uhr

Ein Besuch in der neuen Willkommens-Kita im Herrenbach

Plus Die vier Willkommens-Kitas dienen als Vorbereitung auf ein reguläres Betreuungsangebot. Momentan besuchen nahezu ausschließlich ukrainische Kinder die Gruppen.

Von Andrea Baumann

Eben noch ist der kleine Junge mit dem roten Buggy durch den Raum gedüst. Ein paar Minuten später sitzt er mit den anderen Kindern und Musikpädagogin Anna Kyrychenko im Kreis auf dem Boden und singt ein Lied, in dem alle ihren Namen verraten und ihren Nachbarn nach dem Namen fragen sollen - auf Deutsch. Für die Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren ist der spielerische Ausflug in die fremde Sprache noch ungewohnt. Mit ihrer Familie sind sie aus der Ukraine geflohen und in Augsburg untergekommen. An drei Vormittagen pro Woche besuchen sie nun die Willkommens-Kita im Herrenbach, die ihnen das Ankommen in dem fremden Land erleichtern soll. Es ist nicht das einzige derartige Betreuungsangebot im Stadtgebiet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

