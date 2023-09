Projekt in Kriegshaber bietet einen Blick in die Zukunft der Stadtplanung

Plus In Centerville-Nord steht eine erhebliche Verdichtung an. Das bringt Probleme, doch wenn man sie löst, steht unter dem Strich eine Verbesserung. Ein Kommentar von Stefan Krog.

Was die Wohnbaugruppe in Kriegshaber vorhat, ist ein erheblicher Eingriff, der nicht nur für Begeisterung sorgen wird. Denn eine knappe Vervierfachung der Einwohnerzahl im Quartier Centerville-Nord kann auch Schwierigkeiten mit sich bringen. Man erinnere sich: Vor einigen Jahren murrten Anwohner im benachbarten Reese-Park, nachdem im Neubauquartier vergleichsweise viele geförderte Wohnungen entstanden. Der Ärger scheint verraucht, aber er könnte wiederkommen. Die Wohnbaugruppe will den Großteil der jetzt geplanten Wohnungen als geförderte Wohnungen (früher Sozialwohnungen) bauen.

Sind das nicht zu viele auf einem Fleck? Und reicht die Infrastruktur, samt Erschließungsstraßen? Die Fragen sind berechtigt, doch was die WBG vorhat, könnte auch eine Verbesserung für das Quartier bedeuten. Centerville-Nord ist kein Brennpunkt, aber das Quartier ist in seiner jetzigen Struktur sicher nicht das einfachste. Eine Belegung mit einkommensorientierter Staffelung, ergänzt von frei finanzierten Wohnungen, Studentenwohnheim und einem Angebot für Senioren, könnte für eine bessere Durchmischung sorgen.

