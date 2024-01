Ein eisiger Tag am Kuhsee: "Ich bin ein Outdoor Freak"

Die Temperaturen in Augsburg sind äußerst frostig. Dennoch halten sich einige Menschen am Kuhsee auf. Eine Frau erzählt, warum sie manchmal ihren Neopren dabeihat.

Der Schnee knirscht unter den dicken Winterstiefeln. Es ist ein kalter Tag am Augsburger Kuhsee; an manchen Stellen bildet sich eine dünne Eisschicht und trotz Sonnenstrahlen dominiert der frostige Wind. Doch einige Menschen lassen sich nicht beirren und sind am See unterwegs.

Vereinzelt sieht man Läufer, die große Atemwolken ausstoßen, vor allem aber halten sich Spaziergänger am See auf. "Wir sind bei Wind und Wetter hier. Manchmal laufen wir um den ganzen See, heute spazieren wir aber nur ein Stückchen das Ufer entlang und gehen dann wieder zurück nach Hause", erklärt ein Ehepaar, das gerade mit seinen Walking-Stöcken unterwegs ist. Zwei Freundinnen treffen sich, wie sie erzählen, jeden Dienstag hier: "Wir kommen gerne hierher. Vor allem heute ist der See wundervoll. Der Schnee glitzert so schön in der Sonne." Später trifft man die beiden am Kiosk Pier 3 wieder, wo sie sich gerade mit einem Glühwein wärmen.

Viele Augsburger sind bei jedem Wetter unterwegs

Auch Angelika Blumenreich zählt zu den Frischluftfans. Sie gehe jeden Tag zweimal um den See, erklärt sie. "Ich wohne gleich um die Ecke, da geht das problemlos und ist ein guter Ausgleich." Auch mit dem Kanuverein ist sie im Winter immer unterwegs - der Neoprenanzug ist da allerdings dringend notwendig. Sonst spielt Blumenreich am Kuhsee auch zu beinahe jeder Jahreszeit Tischtennis. "Nur leider sind die Platten aktuell vereist. Aber vielleicht räume ich nachher trotzdem eine frei." Nach ihrer Runde schaut sie meistens bei der Schwarzen Kiste am Hochablass vorbei, drei Jahre lang habe sie Kuchen für den Biergarten gebacken.

Am Kuhsee ist in dieser Januarwoche wenig los. Ein paar Leute trotzen dennoch den eisigen Wetterverhältnissen. Foto: Michael Stelzl

Dort ist heute allerdings nur wenig los. "Erst wenn der See zufriert, sind hier wieder viele Leute", erklärt eine Mitarbeiterin. Geöffnet haben sie trotzdem. Gerade bei dem Wetter wollen vielleicht doch einige etwas Warmes zu essen oder zu trinken.

Augsburgerin: "Ich bin süchtig, draußen zu sein"

Geht man weiter zu den Sportgeräten, findet man zwar niemanden, der oder die auf den eingeschneiten Geräten trainiert, dafür aber C. Ilg, die ihren kompletten Namen nicht verraten möchte. Sie ist 60 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Kindergärtnerin: "Ich habe mein Leben lang hinter dem Schreibtisch gesessen, deshalb habe ich mich entschieden, noch etwas Praktisches anzufangen." Der Kälte trotzt sie mit Kaffee und Schokolade. "Ich bin ein Outdoor-Freak", sagt sie und lacht. "Ich bin süchtig, draußen zu sein."

Der Augsburger Kuhsee ist noch nicht zugefroren. Foto: Michael Stelzl

Nach einer Runde um den Kuhsee dringt die Kälte in die Knochen. Noch liegt Ruhe über dem Augsburger Naherholungsort. Aber sobald die Temperaturen wieder steigen, wird sich das schnell ändern.