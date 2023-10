Augsburger Anekdoten: Ein gallisches Dorf mitten in Augsburg

Im Textilviertel wächst jeden Monaten ein seltsamer Berg in die Höhe und in der Innenstadt enttäuschen zwei Frauen eine Besucherin. Da helfen nur noch Kuscheleinheiten.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Auf den Hund gekommen

Hunde gelten gemeinhin als die besten Freunde des Menschen. Ein paar Minuten innig mit dem flauschigen Vierbeiner kuscheln und die Welt sieht schon wieder ein ganzes Stück besser aus. Aber auch ein bester Freund braucht mal Kuscheleinheiten. Und so ein Herrchen ist für gewöhnlich nur bedingt flauschig. So ist der Vierbeiner, der kürzlich in der Innenstadt unterwegs war, selbst auf den Hund gekommen. Auf seiner Gassirunde trug er eine Plüschversion seiner selbst im Maul spazieren und zeigte seinem besten Freund die Stadt.

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - auch darüber, was modisch hui oder pfui ist. Einig waren sich Kundinnen und Kunden allerdings beim Anblick einer Modepuppe in einem Innenstadtgeschäft. Obenrum trug die männliche Figur einen lässigen Hoodie (Kapuzenpullover) und schulterte eine Bauchtasche. So weit, so akzeptabel, fanden die Kunden. Doch wer den Blick weiter nach unten wandern ließ, kam ins Grübeln: Müssen Jeans neuerdings wirklich so tief sitzen? Dass der Ansatz der Boxershort unter der Hose hervor spitzelt, daran hat man sich mittlerweile gewöhnt. Aber muss es gleich der gesamte Po sein? Die Jeans saß auf Höhe der Kniekehlen, die Figur zeigte ihre gesamte Männlichkeit. Über mehrere Minuten waren sich Kundinnen und Kunden einig, dass das nicht ihr Stil sei. Dann schritt eine Verkäuferin ein und zog die Hose wieder auf die Hüften - gleich viel besser.

Ausgemistet

Daheim so richtig für Ordnung sorgen, raus mit all den Dingen, die man jahrelang nicht mehr angefasst hat. Tut gut, macht man aber zu selten - und ärgert sich dann darüber, wenn wieder alles aus den Schränken und Regalen quillt. Wie das berühmte gallische Dorf in Asterix-Comics scheint es aber in Augsburg eine Wohnanlage zu geben, in der die Menschen sich leichter von Dingen trennen als anderswo: Alle vier bis fünf Wochen wächst am Schwibbogenplatz im Textilviertel ein Sperrmüll-Berg in den Himmel, der erst tagelang höher wird und dann - irgendwann - vom Abfallwirtschaftsbetrieb abgeholt wird. Wie schön und luftig muss es in diesen Wohnungen aussehen. Man sollte umziehen, vielleicht färbt die Haltung ja ab ...

Wartezimmer

Drei Frauen spazieren am Perlach vorbei, zwei sind offenbar aus Augsburg, eine kommt woanders her. Letztere blickt zum Perlach und sagt: "Ach, das muss ich mir vormerken für meinen nächsten Augsburg-Besuch. Da möchte ich mal hoch." Die beiden anderen schauen sich an und schütteln den Kopf: "Kannst dir ruhig Zeit lassen mit deinem nächsten Augsburg-Besuch."