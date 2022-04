So würde sich ein Gas-Lieferstopp auf Augsburg auswirken

Die Stadtwerke betonen, dass die Versorgung in Augsburg momentan kein Problem sei, bei einem Lieferstopp wäre die Lage aber "ernst". Privathaushalte wären aber nicht betroffen.

Angesichts der von der Bundesregierung ausgesprochenen Gas-Frühwarnstufe betonen die Stadtwerke, dass es aktuell keinerlei Engpässe in der Gasversorgung in Augsburg gibt. Die Versorgung mit Gas und Fernwärme sei bis auf Weiteres gesichert. Sollte es aber wirklich zu einem Lieferstopp von russischem Gas kommen und die Bundesregierung in ihrem dreistufigen Krisenmanagement-Plan akuten Gasmangel feststellen und die Stufe drei ausrufen, werde es wohl Folgen für einige Augsburger Industrieunternehmen haben. Die Bundesnetzagentur kann dann die Abschaltung anordnen, wobei es wohl nicht auf einen kompletten Belieferungsstopp hinausliefe. Betroffen wären in Augsburg einige wenige Großabnehmer, die große Fabriken betreiben.

Privathaushalte und soziale Dienste bleiben in Augsburg am Netz

Haushaltskunden, kleinere und und mittlere Unternehmen, soziale Dienste wie Krankenhäuser, Fernwärmeanlagen und Gaskraftwerke bleiben in jedem Fall am Netz, weil sie gesetzlich geschützt sind. Laut Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg beurteile man die Lage angesichts eines möglichen Lieferstopps aus Russland als "durchaus ernst". Man habe die betreffenden Unternehmen, die von Einschränkungen betroffen sein könnten, bereits vor mehreren Wochen kontaktiert. Rund 50.000 Kundinnen und Kunden werden in Augsburg mit Gas versorgt. Das Gas in Süddeutschland kommt zu einem großen Teil aus Russland.