Ein Gastronom soll Annastraße und Stadtmarkt beleben

Die Stadt Augsburg hat das Stadtmarketing eingeschaltet, um einen Mieter für eine städtische Immobilie zu finden. Dies ist ein ungewöhnlicher Vorgang.

Leerstände in der Augsburger Fußgängerzone sind keine schöne Sache. So sehen es nicht nur Kunden, sondern auch die politisch Verantwortlichen. Seit einiger Zeit gibt es daher das Konzept von Pop-up-Stores. Es sind Läden, die kurzzeitig vermietet werden. Die Stadt Augsburg hat in der Annastraße zwei städtische Immobilien, die auf diese Weise genutzt werden. Im Laden, der direkt an einem der beiden Eingänge zum Stadtmarkt liegt, ist gegenwärtig eine Galerie eingezogen. Nun möchte man einen dauerhaften Mieter gewinnen. Davon soll der Stadtmarkt profitieren.

Ungewöhnlich ist der Schritt, wie Mietinteressenten gefunden werden sollen. Die Stadt hat die Immobilie vorerst nicht selbst ausgeschrieben, sondern Augsburg Marketing eingeschaltet. Die Stadtmarketinggesellschaft agiert selbstständig, sie ist der Regio Augsburg Wirtschaft zugeordnet.

Unweit vom städtischen Laden sitzt Feinkost Kahn in der Annastraße

Augsburg Marketing hat nun im Auftrag der Stadt für die Immobilie in der Annastraße 16 ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren eingeleitet. Gesucht werden Interessenten, bevorzugt Gastronomen, die die kernsanierten Räume über mehrere Jahre bespielen wollen. Zwei Ziele verfolge man damit: Zum einen soll der Stadtmarkt besser hervorgehoben werden. Zudem möchte man die Gastronomie in der Fußgängerzone beleben. Unweit vom Laden, der künftig ein gastronomisches Angebot haben könnte, sitzt Feinkost Kahn, ein großes Gasthaus, das Lokal Unter dem Bogen ist etwa 100 Meter entfernt. Es ist mittlerweile gut eingeführt.

Wer Interesse an der städtischen Immobilie hat, kann sich an Augsburg Marketing werden. Bis 26. September können Konzepte und Vorschläge eingereicht werden. Bis zu einem möglichen Einzug des neuen Mieters wird es dauern. Der Stadtmarktladen mit Galerie solle ab Ende 2023 als "Schaufenster zum Stadtmarkt" dienen, heißt es.

Lesen Sie dazu auch