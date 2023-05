Ein geerbtes Jahrhundert-Problem: Wie Altlasten Augsburg herausfordern

Von Max Kramer - vor 31 Min. Artikel anhören Shape

Augsburgs Boden ist an hunderten Stellen vergiftet. Altlasten sind überall, teuer – und teils gefährlich. Die Sünden der Vergangenheit treffen auch Privatpersonen.

Einige Haufen sind noch übrig geblieben. Nicht nur an den braunen Spuren über die Straßenbahnschienen sieht man aber, dass hier etliche Lastwagen ein- und ausgefahren sind. Ziegel und Stahlbeton haben sie abtransportiert, auch Metalle, Holz, Altreifen, Folien und noch viel mehr. In Summe rund 20.000 Tonnen Müll lagerten über 20 Jahre hinweg illegal in der Haunstettener Postillionstraße – auf einem Gelände, das sich auf eine Fläche von gut drei Fußballfeldern erstreckt. Unter all dem Baustellen-Müll, den ein Spezial-Betrieb 2003 nach Insolvenz hinterließ, schlummert eine ehemalige Kiesgrube, die ihrerseits mit Abfällen verfüllt wurde. Auch eine Werkstatt mit Schrottautos soll hier gewesen sein. Es ist ein Ort, an dem Augsburger Boden durch Altlasten vergiftet ist. Einer von sehr vielen.

Dass Altlasten so offen sichtbar werden wie in Haunstetten, ist in Augsburg die Ausnahme. Meist schlummern sie im Untergrund, oft treten sie erst bei Bauprojekten auf. Doch sie sind fast überall im Stadtgebiet, eine Jahrhundert-Herausforderung. Die Stadt Augsburg ist bei Weitem nicht als einzige vom Altlasten-Problem betroffen – aber doch stärker als andere. Schätzungen gehen davon aus, dass der Anteil altlastenrelevanter Flächen an der Gesamtfläche Augsburgs bei rund 14 Prozent liegt. Am Umweltamt kümmert sich eine eigene Abteilung um das Problem. Die Bandbreite, mit der sie zu tun hat, ist enorm.

