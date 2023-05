Ein Gratis-Großparkplatz am Plärrer wäre heute undenkbar

Plus Die Frage, ob auf dem Plärrer Parkgebühren verlangt werden sollen, ist noch nicht ausreichend durchdacht. Grundsätzlich passt das jetzige Modell aber nicht mehr in die Zeit.

In der Debatte um eine Parkgebühr auf dem Plärrer geht es nicht nur um eine Anregung aus einem Prüfbericht und die Frage, ob die Stadt ausreichend auf Einnahmequellen schaut. Dahinter stehen mobilitätspolitische Überlegungen. Die eigentliche Frage lautet, ob es einen großen Gratis-Stellplatz in Innenstadtnähe geben soll oder nicht. So ehrlich muss die Politik bei der Entscheidung sein.

Der Plärrer ist schon seit Jahrzehnten als Parkplatz nutzbar, aber es käme aus heutiger Sicht kaum jemand auf die Idee, einen Gratisparkplatz dieser Größenordnung an den Grenzen zur Innenstadt zu errichten, weil er zu viel Verkehr aus dem Umland durch die westlichen Stadtteile erzeugt. Der Plärrerparkplatz steht neun Wochen im Jahr wegen des Plärrers samt Auf- und Abbauarbeiten nicht zur Verfügung, hinzu kommt die Adventszeit, in der das Parken dort ohnehin schon kostet – ein Viertel des Jahres gibt es dort also schon jetzt Einschränkungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen