Augsburg

vor 32 Min.

Ein großer Unterstützer des Volkstheaters nimmt Abschied

Plus Wolfgang Schwarzer ist seit 22 Jahren Vorsitzender der Bühnenfreunde Augsburg. Als Schauspieler springt er ein, wenn andere ausfallen. Nun steht er ein letztes Mal auf der Bühne.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Die Bühnenfreunde Augsburg spielen eine besondere Rolle im Augsburger Kulturleben. Im Jahr 1951 wurde der Verein von jungen Theaterfreunden gegründet. Insgesamt 225 Inszenierungen fanden bislang statt. Die Laiendarsteller sind jedenfalls sehr engagiert. Jedes Jahr bieten die Bühnenfreunde zwei unterschiedliche Stücke in ihrem Programm. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Untrennbar verbunden mit der Entwicklung der Theatergruppe ist Wolfgang Schwarzer. Er ist seit 22 Jahren der Vorsitzende der Bühnenfreunde, jetzt gibt der 71-Jährige dieses Amt ab. Zunächst aber steht er an den beiden nächsten Wochenenden nochmals selbst auf der Bühne.

"Gspenstermacher" heißt das Stück, das die Bühnenfreude aktuell aufführen. Am vergangenen Wochenende war Auftakt mit zwei Vorstellungen in der Stadthalle Gersthofen. Nun haben die Bühnenfreunde Augsburg vier Heimspiele. Im Haus Augustinus in der Georgenstraße, der Heimat des Vereins, stehen vier Aufführungen an. Termine sind an den Samstagen, 22. und 29. April, jeweils um 19.30 Uhr. An den Sonntagen, 23. und 30. April, beginnt der Auftritt jeweils um 17 Uhr. Einlass ist eine halbe Stunde vor Aufführung, Erwachsene zahlen zwölf Euro Eintritt, Jugendliche bis 14 Jahren sechs Euro. 150 Plätze stehen im Theatersaal zur Verfügung.

