Ein gutes Haar: Warum Pelze besser sind als ihr Ruf

Plus Das Augsburger Pelzgeschäft Glock wird 100 Jahre alt und setzt auf die Zukunft. Kürschner Konrad Glock über Nachhaltigkeit, Vorurteile und ein Handwerk mit Tradition.

Von Andrea Wenzel

"Tragen Sie noch Plastik oder schon Natur?" Die E-Mail-Signatur des Augsburger Pelzgeschäfts Glock ist etwas provokant gehalten und spricht eine Entwicklung an, die Augsburgs Kürschner umtreibt. Echter Pelz hat nicht mehr den Zuspruch, wie einst. "Stattdessen tragen die Menschen eine Jacke mit Kunstfell und damit Plastikmüll", sagt Kürschnermeister Konrad Glock. Dabei sei Pelz das nachhaltigste Kleidungsstück überhaupt. Eine Erkenntnis, die in aktuellen Zeiten eigentlich punkten müsse - und tatsächlich sei dies in seinem Geschäft auch zu spüren. "Die Kundinnen und Kunden werden wieder jünger", sagt Glock. Ein Gespräch über ein altes Handwerk, das die Familie Glock seit 100 Jahren betreibt und dem sie mit viel Engagement eine Zukunft geben will.

Konrad Glock ist in dritter Generation Kürschnermeister und zwar aus Leidenschaft. "Mich hat niemand dazu gezwungen, ich bin da rein gewachsen", sagt er. 1979 trat er deshalb in den Betrieb ein, den sein Großvater 1923 am Elias-Holl-Platz gegründet hatte. Die Geschäfte entwickelten sich gut, 1960 zog das Familienunternehmen in die Karolinenstraße und vergrößerte sich. In der Hochzeit des Pelzes hatte Glock 34 gelernte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

