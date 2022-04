Ein "kleines" Wunder: Die Zwölf-Apostel-Kirche in Hochzoll ist wieder geöffnet

Lange war die Kirche gesperrt, doch am Karfreitag und am Ostersonntag werden wieder Gottesdienste in Hochzoll gefeiert. Die Stadt gab am Gründonnerstag grünes Licht.

Jetzt ging alles viel schneller als gedacht. Manche Gläubige in Hochzoll sprechen bereits von einem "kleinen" Wunder. Die Kirche Zwölf Apostel ist nun doch bereits für Gottesdienste an den Feiertagen freigegeben. Dies gab der überglückliche Kirchenpfleger Werner Lutz am Donnerstag bekannt.

Die Zwölf-Apostel-Kirche war monatelang gesperrt. Foto: Silvio Wyszengrad

Nach Angaben von Lutz hatte ein Mitarbeiter des städtischen Bauordnungsamts am Dienstag die Notsicherung in der Kirche Zwölf Apostel besichtigt. Im Zusammenwirken der Stadt Augsburg und der Gutachter für Statik und Brandschutz sei die Genehmigung erfolgt, sagte Lutz gegenüber unserer Redaktion: "Die Stadt Augsburg gab tatsächlich am Gründonnerstag grünes Licht. Hierfür sind wir allen Beteiligten sehr dankbar."

Kirche ist wieder offen: Die Freude in Hochzoll ist riesig

Dies bedeutet, dass die Katholiken wieder in ihrer Kirche Gottesdienste feiern dürfen. Am Karfreitag um 15 Uhr und am Ostersonntag um 5.30 Uhr wird das seit einem halben Jahr erstmals wieder möglich sein.

Die Zwölf-Apostel-Kirche in Hochzoll-Süd bietet rund 600 Gläubigen Platz. Wie berichtet, war seit Herbst vergangenen Jahres der Sakralbau wegen Sicherungsarbeiten des Dachtragwerks gesperrt. Der Dachstuhl wurde mit Holzpfosten gestützt. Jetzt bestünden keine Sicherheitsbedenken mehr, heißt es. Für die Notsicherung wurden 70.000 Euro veranschlagt. Die Sanierung der Kirche wird viel teurer. Die Kosten sind noch nicht ermittelt.