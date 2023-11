Ein Kran und Arbeiten am Augsburger Perlachturm: Das steckt dahinter

Am Perlachturm in der Augsburger Innenstadt steht seit Montag ein Kran. Die Arbeiten haben mit der anstehenden Sanierung zu tun. Bis wann sie andauern sollen.

Am Perlachturm sind Vorbereitungen zur anstehenden Sanierung angelaufen. Seit Montag steht an der westlichen Seite des Bauwerks ein Kran. Der Turm werde für "Gutachterarbeiten zur Vorarbeit der anstehenden Sanierung" kontrolliert, heißt es dazu in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt Augsburg.

Sanierung: Erste Arbeiten am Augsburger Perlachturm dauern eine Woche

Die Arbeiten sollen demnach am kommenden Freitag, 24. November, abgeschlossen sein. Geplant ist, dass die wohl drei Jahre dauernden Bauarbeiten im kommenden Jahr starten. (kmax)