"Ein Krimi aus Passau" wird in Augsburg gedreht

Was die schick gekleidete Frau mit den roten Haaren und der Justizvollzugsbeamte Wichtiges zu besprechen haben? Gerade will der Mann in Uniform das Wort ergreifen, da ruft Regisseur Jan Fehse: „Störung! Das machen wir gleich nochmal.“ Die laute Blaulicht-Sirene im Hintergrund ist der Aufnahme in die Quere gekommen. Kurz zuvor waren es die Kirchenglocken. Also ein weiteres Mal alle auf Position.

Zwei Tage lang wurde für „Ein Krimi aus Passau“ in Augsburg gedreht

Das Treffen, das an diesem Donnerstagvormittag in der Augsburger Karmelitengasse gefilmt wird, ist Teil eines Films, der im kommenden Jahr in der ARD zu sehen sein wird. „Niemand stirbt gern allein“ heißt die Folge der Reihe „Ein Krimi aus Passau“, in der Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) und Detektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) zu einem mutmaßlichen Justizirrtum ermitteln. Es ist die achte Episode, die dieses Mal genau genommen „Ein Krimi aus Passau und Augsburg“ heißen müsste. Denn zu sehen sein werden nicht nur Szenen aus der Dreiflüssestadt, sondern auch aus einem ehemaligen Augsburger Gefängnis.

Icon Vergrößern Ein rund 50-köpfiges Team drehte zwei Tage lang in der Karmelitengasse. Foto: Anna Kondratenko Icon Schließen Schließen Ein rund 50-köpfiges Team drehte zwei Tage lang in der Karmelitengasse. Foto: Anna Kondratenko

Bis 2016 saßen in der Justizvollzugsanstalt im Domviertel Häftlinge ein. Mörder, Räuber, Steuerbetrüger. Dann zogen sie um – in die neue JVA in Gablingen . Seitdem steht das Areal in der Karmelitengasse leer, ein Teil der früheren JVA ist denkmalgeschützt. Für Produzentin Diana Chylle und ihr Team ist das ein Glücksfall, wie sie sagt. „Das ist für uns viel unkomplizierter als bei laufendem Betrieb zu filmen“, sagt sie. „Wir mussten aber natürlich die Räume, in denen wir drehen, erst wieder ausstatten.“ Die Zellen des ehemaligen Gefängnisses sind längst leergeräumt, zurückgeblieben sind nur Waschbecken, Toiletten, da ein Spiegel, dort eine Halterung für Klorollen. Das Filmteam ließ nun wieder Bett, Schreibtisch und mehr in eine Zelle einziehen - sowie Tassen, Töpfe oder Lebensmittel in die noch bestehende Gefängnisküche.

Icon Galerie 17 Bilder Ein Knast mitten in der Stadt: In der ehemaligen JVA in der Karmelitengasse waren bis 2016 Häftlinge untergebracht. Wie sieht es dort heute aus? Ein Ortsbesuch.

Zwei Tage lang dauerten die Dreharbeiten in Augsburg - Anfang Dezember wird das Team auch die restlichen Szenen abgedreht haben. „Niemand stirbt gern allein. Ein Krimi aus Passau“ wird dann im Herbst 2025 in der ARD zu sehen sein.

Sie möchten mehr über das ehemalige Gefängnis in der Karmelitengasse erfahren? Dann lesen Sie hier mehr über die Geschichte des historischen Orts.