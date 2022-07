Augsburg

vor 16 Min.

Ein Kronzeuge sagt im Buskartell-Prozess aus

Wegen Kartellverdachts ist die Busbranche in der Region Augsburg ins Zwielicht geraten. Nun läuft seit Mai ein Prozess am Landgericht in Augsburg.

Plus Busfirmen aus dem Großraum Augsburg sollen ein Kartell gebildet haben, um sich Aufträge in Millionenhöhe zu sichern. Im Prozess geht es auch um Konflikte innerhalb der Branche.

Von Jan Kandzora

Sie mögen sich nicht, so viel wird schnell klar. Es lässt sich gar vermuten: Der Unternehmer, der an diesem Tag im Gerichtssaal aussagt, und der 85-Jährige, der hier auf der Anklagebank sitzt, hegen eine gepflegte Abneigung gegeneinander. Der Angeklagte ist Chef eines regionalen Busunternehmens. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und einem weiteren Verantwortlichen vor, sich bei Auftragsvergaben im öffentlichen Nahverkehr abgesprochen zu haben. Ein wichtiger Zeuge in dem Verfahren ist der 60-jährige Unternehmer, der stundenlang vernommen wird, er ist ebenfalls Verantwortlicher einer anderen regionalen Busfirma.

