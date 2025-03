Ein Laden voller Nostalgie: Hier kaufte schon Rudolf Diesel seine Zigarren

„Ein Tabakwarenladen im Gebäude des Gesundheitsamtes, das ist schon eine ungewöhnliche Kombination“, findet Helmut Kellerer und schmunzelt. Zusammen mit seiner Frau führt er das Geschäft an der Adresse Hoher Weg 8 in Augsburg. Aber nicht nur die Lage des Ladens ist besonders, sondern auch seine Geschichte. Denn an dieser Stelle werden schon seit mehr als 150 Jahren Tabakwaren verkauft. Zu den Kunden gehören Augsburger und internationales Publikum ebenso wie Promis und Lokalgrößen oder hochrangige Kirchenvertreter.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zigarette Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis