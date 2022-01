Augsburg

18:30 Uhr

Ein langwieriges Millionenprojekt: So läuft die Sanierung im Augsburger Theater

Der Blick in den ehemaligen Zuschauerbereich des Staatstheaters am Kennedyplatz zeigt, wie das Haus derzeit aussieht. Ein Großteil der Sanierung fand bislang unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bald folgen Maßnahmen, die auch von außen sichtbar sind.

Plus Nach langen Vorarbeiten beginnt nun die eigentliche Theatersanierung in Augsburg. Im Frühjahr bekommt das Haus ein Notdach. Welche Folgen haben rapid steigende Baupreise?

Von Stefan Krog

Knapp drei Jahre nach dem Beginn der Theatersanierung in Augsburg stehen in diesem Jahr die ersten großen Arbeiten zur Erneuerung von Bausubstanz und Innenleben an. Teile des Theaters werden im Frühjahr ein provisorisches Notdach bekommen, das mit einem großen Autokran hochgehoben werden muss. Bisher konzentrierten sich die Bauarbeiten darauf, Inneneinrichtung auszubauen, Wände zu sichern und den Untergrund tragfähig genug für die Sanierung zu machen - von außen war bisher kaum etwas zu sehen, wofür die Stadt Gründe nennt.

