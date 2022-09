Ein Leerstand weniger in der Annastraße: Die Süßwaren Fabrik hat eröffnet

In der Augsburger Innenstadt gibt es eine Geschäftseröffnung. Die Süßwaren Fabrik ist bundesweit vertreten.

Der Namen lässt anklingen, was im Angebot ist: Süßwaren Fabrik. So steht es jetzt über einem Geschäft in der Augsburger Innenstadt. Die Neueröffnung erfolgt in der Annastraße.

Das Geschäft liegt zwischen Violas und der Filiale der Handels- und Gewerbebank. Bei der Süßwaren Fabrik hat es sich um ein Unternehmen, das bundesweit mit Filialen vertreten ist. Das Sortiment ist somit auch ähnlich. Es gibt Bonbons, Schokolade und andere Süßigkeiten.

15 Bilder Diese Geschäfte haben 2021 in Augsburg eröffnet und geschlossen Foto: Ulrich Wagner

Mit dem Einzug des neuen Geschäfts ist ein weiterer Leerstand in der Annastraße beseitigt. In den zurückliegenden Wochen gab es dort einige Änderungen. Neu sind unter anderem das Modehaus Laufsteg und Bücher Pustet. Beide Unternehmen, die schon länger in Augsburg ansässig sind, waren umgezogen. Sie wollten in die Annastraße, weil sie die Möglichkeiten der Fußgängerzone schätzen und als attraktiv erachten.

Die Stadt Augsburg sucht einen Gastronomen als Mieter

Die Stadt Augsburg möchte nun einen weiteren Leerstand, der derzeit noch als sogenannter Pop-up-Store läuft, dauerhaft vermieten. Für dieses Haus wird ein Gastronom gewünscht, sofern er ein überzeugendes Konzept präsentiert. Bis Ende September kann man sich bei der Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing bewerben.