Augsburg

vor 48 Min.

Ein neues Lokal in der Annastraße könnte positiv auf den Stadtmarkt wirken

Plus Das Stadtmarketing soll einen Mieter für ein städtisches Gebäude nahe dem Stadtmarkt finden. Bewirtung mit Außengastronomie könnte dort den Samstagnachmittag aufwerten.

Von Michael Hörmann

Das Geschäft in der Annastraße 16 ist ein eher kleiner Laden mit schöner Schaufensterfront. Die städtische Immobilie liegt direkt an einem der Zugänge zum Augsburger Stadtmarkt. Übergangsweise ist dort eine Galerie eingezogen, doch der Standort könnte womöglich für ein Lokal oder Café interessant werden. Kommt es zu einer solchen Nutzung, könnten damit mehrere Probleme auf einmal gelöst werden: Ein Laden wäre dauerhaft vermietet, gleichzeitig könnte Bewegung kommen in die Dauerdebatte um die Attraktivität des Stadtmarkts.

