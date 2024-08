„Ein loyaler Arbeiter in Kirche und Welt“: Zum Tod von Prälat Günter Grimme

Trauer bei der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF): Der langjährige ehemalige Vorsitzende, Prälat Günter Grimme, ist vergangenen Mittwoch im Alter von 80 Jahren gestorben. „Diese Nachricht über unseren allseits geschätzten ehemaligen Direktor macht uns alle sehr betroffen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der KJF Augsburg, Markus Mayer. „Mit Prälat Günter Grimme verlieren wir einen liebenswerten Menschen und langjährigen Weggefährten, der stets für die Schwächsten unserer Gesellschaft eintrat. All unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie und den Angehörigen.“ Geboren am 22. Januar 1944 in Setzdorf, wurde Prälat Grimme am 19. Juni 1971 zum Priester geweiht. Seinen Dienst bei der KJF Augsburg trat er 1981 als Sekretär an, bevor er 1984 den Posten des zweiten Direktors übernahm und ab 1991 das Amt des Direktors innehatte. Mit den Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum beendete er seinen Dienst bei der KJF Augsburg am 4. November 2011. In Dankbarkeit für sein Wirken erhielt Grimme neben zahlreichen kirchlichen und staatlichen Ehrungen auch die Heilig-Geist-Medaille, die höchste Auszeichnung der KJF Augsburg.

Zum Tod von Günter Grimme: Ein Kämpfer für das christliche Profil

Neben der Weiterentwicklung der Hilfsangebote in den Einrichtungen und Diensten sowie der sozialpolitischen Arbeit auf Bundes-, Landes- und Diözesanebene war ihm das christliche Profil des Gesundheits- und Sozialunternehmens KJF Augsburg ein besonderes Anliegen. Deswegen startete er immer wieder Initiativen zur kirchlichen und spirituellen Profilierung des Verbandes. Dabei verlor er nicht die strukturelle Weiterentwicklung der KJF Augsburg aus den Augen. In seiner Zeit stieg die Zahl der Mitarbeitenden auf etwa 3500, die Zahl der Klienten und Patientinnen betrug damals über 75.000 Menschen. „Prälat Günter Grimme als Vorstandsvorsitzender im Unternehmen, als präzisen und loyalen Arbeiter in Kirche und Welt, aber auch persönlich als geistlichen Menschen zu erleben, war tief beeindruckend. Wir verdanken ihm viel von der kirchlichen Prägung der KJF Augsburg“, so Domkapitular und Aufsichtsratsvorsitzender der KJF Augsburg, Armin Zürn. Vorstandsvorsitzender Markus Mayer ergänzt: „25 Jahre lang durfte ich mit Prälat Günter Grimme eng zusammenarbeiten. Besonders beeindruckt hat mich seine Weitsicht. Er hat in der KJF Augsburg Grundstrukturen gelegt, die bis heute in unserer Arbeit wirken.“ Requiem und Beerdigung finden am Freitag, 16. August, um 10 Uhr in seinem Heimatort in Warmisried statt. Die KJF Augsburg feiert einen Trauergottesdienst am Montag, 16. September 2024, um 9.30 Uhr im Hohen Dom zu Augsburg. (AZ)