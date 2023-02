"Ein Mensch mit großem Herzen": KJF in Augsburg trauert um Valentin Rothbucher

Valentin Rothbucher war maßgeblich am Aufbau des Frère-Roger-Kinderzentrums in Augsburg beteiligt. Nun ist er im Alter von 73 Jahren gestorben.

Die Katholische Jugendfürsorge (KJF) in Augsburg trauert um Valentin Rothbucher. Der ehemalige Leiter des Frère-Roger-Kinderzentrums ist im Alter von 73 Jahren gestorben. "Valentin Rothbucher war rund 30 Jahre unermüdlich und voller Hingabe für die KJF Augsburg tätig", sagt der KJF-Vorstandsvorsitzende Markus Mayer. "Wir sind ihm in tiefer Dankbarkeit verbunden. Unser großes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen." Rothbucher hatte das Frère-Roger-Kinderzentrum mitbegründet und mit seinem Leitungsteam zu seiner aktuellen Bedeutung als größte Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Stadt und Kreis Augsburg ausgebaut.

Darüber hinaus war er laut KJF in vielen regionalen und überregionalen Gremien tätig und hat die Kinder- und Jugendhilfe in der Region maßgeblich mitgeprägt. Im christlichen Glauben verwurzelt, habe sich Rothbucher seit Dienstantritt 1985 bei dem kirchlichen Sozialunternehmen mit fachlichem Können, Neugier und Mut für Themen und Projekte eingesetzt. Im Mittelpunkt seines Tuns seien die Bedürfnisse der Kinder, Jugendlichen, Familien und Beschäftigten gestanden.

KJF-Chef sagt: "Eine beeindruckende Persönlichkeit ist von uns gegangen"

Auch im Ruhestand ab dem Jahr 2012 engagierte er sich weiter für die Belange junger Menschen. Rothbucher war viele Jahre Mitglied des Kuratoriums der Förderstiftung der KJF Augsburg und im Vorstand des Fördervereins der Augsburger Jugendfarm "youfarm". Vorstands-Chef Markus Mayer sagt: "Mit Valentin Rothbucher ist ein wunderbarer Mensch mit einem großen Herzen und eine beeindruckende Persönlichkeit von uns gegangen." (AZ)