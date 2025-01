Ein Neujahrsbaby wartet nicht auf die Klinik in Augsburg

Dieser Rekord war kaum zu toppen: Im Jahr 2024 kam an der Universitätsklinik in Augsburg (UKA)um 0.02 Uhr zur Welt. Der Bub gehörte damit sicherlich zu den schnellsten Neujahrsbabys in Deutschland. Das Krankenhaus gab damals an, dass es das schnellste Baby gewesen sei. Im Jahr 2025 zog es sich etwas länger hin. Das Universitätsklinikum und das Josefinum in Oberhausen kennen in der jeweiligen Geburtenabteilung keine Feiertagsruhe. In Augsburg war es dieses Mal um 1.44 Uhr, als die erste Geburt erfolgte.

Und wie im Vorjahr war es ein Bub. Janosch K. kam zur Welt, kurz vor fünf Uhr folgten Zwillinge. Janosch K. ist ein waschechter kleiner Augsburger. Alle Neugeborenen sind laut Klinik wohlauf, sie werden am Mutter-Kind-Zentrum betreut. Prof. Dr. Christian Dannecker, der Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am UKA, sagt: „Ich freue mich über jedes einzelne Kind, das in Augsburg das Licht der Welt erblickt – übrigens egal an welcher Klinik.“ Im Jahr 2024 gab es exakt 2498 Geburten am Universitätsklinikum, 2571 Kinder wurden geboren, geht aus der Statistik hervor.

Die frischgebackenen Eltern aus Zusmarshausen freuen sich über ihre Tochter Carolina. Foto: Christina Bauer, Josefinum

Turbulent war der Jahreswechsel im Josefinum – aus unterschiedlichen Gründen. Noch am Silvesterabend, kurz vor Mitternacht um 23.58 Uhr, erblickte das 3470. und zugleich letzte Baby des Jahres 2024 das Licht der Welt im Krankenhaus. Mit einem Gewicht von 3960 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern ist die kleine Johanna gesund und wohlauf. Die Eltern sind überglücklich über ihr zweites Kind, heißt es. Am Neujahrstag um 7.12 Uhr kam die kleine Amelie Maria zur Welt – jedoch nicht wie geplant im Krankenhaus. Auf dem Weg in die Klinik hatte es das Mädchen besonders eilig, sodass die Geburt noch im Rettungswagen auf der Bundesstraße 300 in Aichach erfolgte, bevor Mutter und Kind sicher ins Josefinum gebracht wurden. Hier begann die Weiterversorgung. Mit 3050 Gramm und 50 Zentimetern ist Amelie Maria gesund, munter und erfüllt ihre Familie mit großer Freude, wird mitgeteilt. Kurze Zeit später, um 7.48 Uhr, wurde die kleine Carolina geboren. Mit einem Gewicht von 3390 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern brachte sie ihre Eltern aus Zusmarshausen am Neujahrsmorgen zum Strahlen. Für die Mutter ist Carolina das erste Kind: „Das neue Jahr mit unserem kleinen Wunder zu beginnen, ist das größte Geschenk, das wir uns vorstellen können.“ Das Mädchen kam auf natürlichem Weg zur Welt und erfreut sich laut Josefinum ebenso wie die 22-jährige Mama bester Gesundheit.

Geburten zum Jahreswechsel sind etwas Besonderes

Dr. Birgitt Magdziarz, Oberärztin und Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Klinik, sagte an Neujahr: „Es ist immer ein bewegendes Ereignis, ein neues Leben auf der Welt willkommen zu heißen – und Geburten rund um den Jahreswechsel sind für uns als Team immer etwas ganz Besonderes.“