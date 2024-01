Ein Ort für Jugendliche: So geht es mit der B-Box im Herrenbach weiter

Ab Mitte Januar sollen Jugendliche Räume im Schwabencenter nutzen. Erste Planungen für einen Neubau laufen bei der Stadt Augsburg.

Manchmal brauchen Übergangslösungen etwas mehr Zeit. Bereits im Juni des vergangenen Jahres war verkündet worden, dass der Jugendtreff "B-Box" im Herrenbach ein neues Domizil auf Zeit im Schwabencenter finden soll, weil einzelne Räume mit Schimmel verseucht sind. Dann geschah erst mal nach außen hin nichts mehr. Wie es aussieht, können die Jugendlichen und ihre Betreuer vom Stadtjugendring im Januar die Räume in der ehemaligen Filiale der Stadtsparkasse beziehen. Und auch bei den Plänen, die "B-Box" ganz neu zu bauen, gibt es Entwicklungen.

Die "B-Box" wird normalerweise von vielen Jugendlichen genutzt. Foto: Silvio Wyszengrad

Wie berichtet nutzt der Jugendtreff Räume auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule Herrenbach und der Offenen Ganztagsschule (OGS) auf dem Gelände. Der Stadtjugendring (SJR) ist dort in der Jugendarbeit tätig und betreut auch die OGTS. Seit über zwei Jahren können einzelne Räume aufgrund des Schimmelbefalls nicht mehr genutzt werden. Es gab einige Reparaturen, um die Situation zu verbessern, außerdem wurden Gutachten zur Schimmelexplosion in Auftrag gegeben. Im März 2023 stellte die Sozialfraktionen einen Dringlichkeitsantrag, in dem sie die Stadt aufforderte, die Sanierung und Instandsetzung der B-Box mit Nachdruck voranzutreiben und die nötigen finanziellen Mittel bereitzustellen.

Als Interimslösung wurde die ehemalige Filiale der Stadtsparkasse im Schwabencenter gefunden. Doch trotz der teilweise extrem schwierigen Betreuungssituation in den alten Räumen dauerte es bis jetzt, bis die Stadtsparkasse so weit hergerichtet werden konnte, dass die Jugendlichen dort betreut werden.

Aus dem Jugendreferat heißt es, dass zunächst mehrere Abstimmungsgespräche mit dem Eigentümer der Immobilie geführt werden mussten. Dann mussten die Räume den Jugendlichen vorgestellt werden, weil es der Stadt ein Anliegen sei, dass der Standort von den jungen Leuten mitgetragen wird. Erst nach diesem Prozess konnten die erforderlichen baurechtlichen Genehmigungen eingeholt werden. Es seien noch kleinere Umbaumaßnahmen erforderlich, die aber auch schon während des Betriebs erfolgen können. Die Zwischennutzung der Stadtsparkassenräume ist zunächst unbefristet angedacht und wird rund 3000 Euro im Monat kosten, so die Stadt.

Seit April kann die B-Box in Augsburg nur noch stark eingeschränkt genutzt werden

Zwischen 60 und 120 Besucherinnen und Besucher hat die "B-Box" durchschnittlich am Tag, sagt Stadtjugendring-Geschäftsführer Helmut Jesske. Seit April 2023 durfte die B-Box aufgrund der Schimmelbelastung nur noch bei Regen und dann nur drei Stunden am Tag genutzt werden. Daher fand ein „Alternativprogramm“ im Außenbereich und daher stark wetterabhängig statt, so Jesske: Ausflüge, Sportaktionen oder einfach vor der B-Box sitzen. Während die Besucherzahl bis dahin zwar leicht, aber stetig sank, so brach sie durch die Sperrung des Minifelds im September 2023 vollkommen ein. Die jungen Leute wanderten in andere Stadtteile ab oder wählten andere Orte im Viertel, um sich ohne Betreuung zu treffen.

Ebenfalls im Juni 2023 verkündete Bürgermeisterin und Jugendreferentin Martina Wild (Grüne) Pläne für einen Ersatzneubau auf dem Schulgelände. Die erforderlichen Haushaltsmittel von rund 1,6 Millionen Euro wurden angemeldet und stehen im Entwurf, der noch von der Regierung genehmigt werden muss, heißt es aus dem Referat auf Nachfrage.

Erste Vorplanungen für den Neubau haben bereits begonnen

Erst nach Bereitstellung der Haushaltsmittel könnten die erforderlichen Arbeiten angestoßen werden. Erste Vorplanungen hätten bereits begonnen. "Wir befinden uns in Abstimmung mit dem Schulverwaltungsamt hinsichtlich der Situierung des Neubaus auf dem Gelände der Herrenbachgrund- und Mittelschule", so Wild.

Für Helmut Jesske sind mehrere Kriterien für einen Neubau wichtig. Ein zentraler Faktor sei der Standort - ein Ort, der günstig gelegen ist und eine gute und barrierefreie Erreichbarkeit für die Besucher ermöglicht. Darüber hinaus sei mehr Platz von Bedeutung: größere und vielseitiger nutzbare Räume, die den steigenden Bedarf der jungen Menschen im Viertel decken könnten. "Ein weiteres entscheidendes Kriterium ist die Beteiligung der Jugendlichen an der Planung. Der Neubau muss auf die Bedürfnisse von jungen Menschen abgestimmt sein. Dafür ist es wichtig, dass ihre Stimmen gehört werden und sie die Möglichkeit haben, aktiv an der Gestaltung der neuen B-Box teilzunehmen", betont der Stadtjugendringchef.