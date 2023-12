Ein Augsburger Pfarrer und seine Botschaften auf dem Weg zur Krippe

Seit 28 Jahren schreibt Pfarrer Gerhard Groll im Pfarrbrief zu Weihnachten über Gott und die Welt. Jedes Jahr ein bisschen anders. Aber mit einer zentralen Gewissheit.

Über die Jahre ist es eine Weihnachtstradition geworden. Pünktlich zum Fest flattert den Bewohnern von Kriegshaber seit 28 Jahren der Pfarrbrief mit den Gedanken von Pfarrer Gerhard Groll ins Haus. An 10.700 Haushalte wurde er in diesem Jahr verteilt. Nur etwa ein Viertel davon sind katholisch. Doch gerade zum Ende der trubeligen Adventszeit, gefüllt mit Besuchen auf dem Christkindlesmarkt, Weihnachtfeiern und Konsumorgien, will der Pfarrer ein Zeichen setzen. "Ich versuche einen Appetitanreger mitzugeben. Damit man etwas vom Tiefgang des Weihnachtsfestes erahnen und spüren kann: Da ist was dran", sagt er.

Jedes Jahr versucht er deshalb, sich etwas anderes einfallen zu lassen. Zur Premiere im Jahr 1995 gab Groll den Menschen einen irischen Weihnachtswunsch mit auf den Weg hin zur Krippe: "Dass du dank ihm den Stürmen stand hältst und so die Höhen doch erreichst", heißt es darin. Denn dass Gott nicht nur in den glanzvollen Momenten bei den Menschen ist, sondern vor allem auch in denen tiefster Verzweiflung, in Momenten der Trauer und des Haderns - das ist für ihn eine zentrale Botschaft des Weihnachtsfests. Weihnachten, die Geburt Christi, das ist natürlich das Licht. Der Moment, an dem sich Gott selbst ins Spiel gebracht hat, wie Groll es 2003 formulierte. Aber er habe dies eben nicht aufdringlich, mit Macht und Zwang getan. Vielmehr als Angebot. Als verletzliches Kind, armselig und klein.

Zu Weihnachten ist Gott ganz und gar Mensch geworden

In allen Facetten des menschlichen Lebens wurde Gott an Weihnachten ganz und gar Mensch. Doch schon die Krippe, schrieb Groll 2006, sei in den Schmerz der Welt getaucht. Draußen vor der Stadt kam das Kind zur Welt, bedroht von der Eifersucht des Königs Herodes. Schon hier auf dem Weg zum Kreuz. Aber eben auch zur Auferstehung. "Das stetig wachsende Licht des Adventskranzes wächst vor dem Kreuz. Das Leid wird nicht einfach weggenommen. Gott bleibt da. In der Freude eines Neugeborenen, im Kreuzesschmerz von Tod und Abschied", gab der 60-jährige Seelsorger seiner Pfarrei 2007 auf den Weg.

Gerade in der Weihnachtszeit könnten Gottesdienste ein Türöffner sein, um dieses Licht wieder in sein Leben zu lassen. Bewusst wird der Pfarrbrief deshalb erst kurz vor Heiligabend verteilt. Damit ihn in der Ruhe der Festtage der ein oder andere zur Hand nehmen und eine alte Botschaft für sich neu entdecken kann. Die Zeit zwischen den Jahren, sie ist für den Pfarrer von Kriegshaber auch eine Gelegenheit, die sich anbietet, um auszusortieren. Sich von Dingen, die einen belasten, zu trennen und sich stattdessen darauf zu besinnen, was froh macht, was einem Zuversicht und den Glauben in die Menschheit gibt. Besonders in Wendezeiten, in Zeiten von Krisen.

Der Anschlag auf das World Trade Center, die Corona-Jahre, der Krieg in der Ukraine und zuletzt der Konflikt im Nahen Osten. Immer wieder hat Gerhard Groll in seiner Weihnachtsbotschaft weltpolitische Ereignisse aufgegriffen. Situationen, in denen sich viele Menschen die Frage stellten: Wo ist Gott? Ist er fort? Und immer wieder kam er zu einem Schluss: "Immanuel - Gott ist mit uns". Nicht nur an Weihnachten, sondern das ganze Jahr.