Ein Polizeieinsatz sorgt in Göggingen für Aufsehen

Mehrere Polizisten sind vergangene Woche Dienstag nach Göggingen ausgerückt. Das sorgte für Aufsehen. Der Einsatz war bald wieder beendet.

Es war gegen 11.45 Uhr als bei der Augsburger Polizei eine Mitteilung einging. Es hieß, dass sich ein Mann in der Pfarrer-Bogner-Straße im Stadtteil Göggingen in einem psychischen Ausnahmezustand befinden soll. Die Polizei rückte vorsorglich mit mehreren Einsatzkräften an. Der Mann konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Ein größerer Polizeieinsatz fand am Dienstagmittag in Augsburg-Göggingen statt. Foto: Peter Fastl

Wie Polizeisprecherin Marion Liebhardt auf Nachfrage berichtete, wurde der Mann kontrolliert und dann in ein Krankenhaus gebracht. Es habe zu keine Zeit Gefahr für andere Personen bestanden. (ina)