Ein Projekt, viele Probleme: Fünf Punkte, die die Augsburger Theatersanierung so schwierig machen

„Sanierung dauert deutlich länger.“ „Immer teurer und noch lange nicht fertig.“ „Architekt und Theater gehen getrennte Wege.“ Wer glaubt, hier Schlagzeilen aus Augsburg zu lesen, täuscht sich. Denn so oder ähnlich lauteten in den vergangenen Jahren Nachrichten aus Würzburg, wo seit 2018 das Mainfranken Theater saniert wird. Seitdem häufen sich dort die Hiobsbotschaften: Die Kosten stiegen von 72 auf mindestens 103 Millionen Euro, die Eröffnung verzögerte sich von 2022 auf frühestens 2029, im Sommer vor zwei Jahren kündigte die Stadt schließlich ihrem Architekten. Die Konstellation gleicht damit der in Augsburg - auch, was die Projektleitung betrifft: Bei beiden Millionenprojekten liegt sie in der Hand der Kommunen. Genau das, vermuten Baufachleute, könnte eines der Probleme sein, das einzige ist es wohl nicht. Eine Spurensuche.

Nicole Prestle