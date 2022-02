Ein Rabbiner mit weitem Horizont: Augsburg trauert um Henry G. Brandt

Plus Der langjährige Gemeinderabbiner ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Die Stadt und Weggefährten würdigen Brandt als Brückenbauer und außerordentliche Persönlichkeit.

Henry G. Brandt galt als Brückenbauer zwischen den Religionen und als Rabbiner mit weitem Horizont. Selbst beim Streiten bleibe er immer freundlich, attestierte ihm ein Weggefährte anlässlich seines 90. Geburtstags. Am Montag ist Brandt, der die jüdischen Gemeinde in Augsburg von 2004 bis 2019 prägte, im Alter von 94 Jahren gestorben.