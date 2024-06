Augsburg

18:05 Uhr

Ein Rechtsstreit lähmt den Fortschritt an der Bauruine Hohes Meer

Beim Hohen Meer in der Frauentorstraße in Augsburg geht seit Jahren nichts voran.

Plus Käufer der Wohnungen im Hohen Meer in Augsburg müssen seit mehr als einem Jahrzehnt auf Baufortschritte warten. Dafür sind Ermittlungen wohl bald abgeschlossen.

Von Jan Kandzora

Wer im Internet oder in den Archiven nach der früheren Gaststätte Hohes Meer in der Frauentorstraße sucht, findet das pralle Leben. 1532 wurde der Brauereigasthof erstmals erwähnt, im Laufe der Jahrhunderte muss er ein Anziehungspunkt für Augsburger und Besucher gewesen sein. Es gibt historische Aufnahmen einer „Bierhalle“ von Anfang des 20. Jahrhunderts und Fotos einer Fensterfront, an der ein Schriftzug „jeden Freitag Bingo“ verspricht; sie sind aus der jüngeren Vergangenheit. Inzwischen lockt das Gebäude allenfalls Touristen mit schrägem Humor an, die sich ein heruntergekommenes Denkmal angucken wollen, eine Bauruine. Seit Jahren passiert an dem Haus nichts, was sich als Baufortschritt interpretieren ließe – und das wird sich womöglich so bald auch nicht ändern.

Hintergrund ist ein Streit zwischen einem Insolvenzverwalter und Käufern von Wohnungen, die im Hohen Meer eigentlich längst fertiggestellt werden sollten. Rückblick: Ab 2011 ging eine Firma namens „Dolphin Capital“ mit Plänen an die Öffentlichkeit, in dem mächtigen Gebäude schöne, moderne Wohnungen errichten zu wollen. Dass sich die Unternehmensgruppe erst in „Dolphin Trust“ und später in „German Property Group“ umbenannte, dürften den Käufern dieser Einheiten weniger Sorgen bereitet haben als die Tatsache, dass kaum je ein Bauarbeiter vor Ort zu sehen war. Bis heute ist eine teils nett aufgehübschte Fassade eines der wenigen sichtbaren Zeichen des Vorhabens, das denkmalgeschützte Haus zu sanieren.

