Ein romantischer Abend im Botanischen Garten erfreut die werdenden Eltern

Im Botanischen Garten in Augsburg finden an Samstagen wieder Beleuchtungsabende statt. Der Andrang ist beim Start groß.

Lydia und Marcell Reindl kennen den Botanischen Garten in Augsburg sehr gut. Am Samstagabend war das Paar allerdings zum ersten Mal bei einem Beleuchtungsabend vor Ort. Dabei war eines nicht zu übersehen: Lydia Reindl bekommt Nachwuchs. Der Termin rückt näher. "Es war ein wunderbarer Ausflug, um die Wartezeit zu versüßen", meinte Marcell Reindl. Besonders der angestrahlte Japanische Garten gefiel den beiden. Bei idealen Bedingungen waren viele Besucher am Samstag im Botanischen Garten und genossen den lauen Sommerabend.

Botanischer Garten: Beleuchtungsabende finden bis Mitte August statt

Während der Sommermonate lädt der Botanische Garten zu einem Gartenerlebnis ein. Jeweils samstags bis 12. August wird der Garten beleuchtet, teilt die Stadt mit. Der Garten ist dann bis 24 Uhr geöffnet (Einlass bis 23 Uhr). Durch die Beleuchtung von Bäumen, Sträuchern und Blumen aus unterschiedlichen Perspektiven entstehe eine bezaubernde Atmosphäre, wirbt die Stadt für einen Besuch.

22 Bilder Romantischer Abend im Botanische Garten macht alle glücklich Foto: Peter Fastl

An allen Beleuchtungsabenden wird zum normalen Garteneintritt eine zusätzliche Gebühr von einem Euro pro Person erhoben. Jahreskarten sind ausgenommen. Erwachsene zahlen regulär 3,50 Euro. Bis Mitte August ist der Botanische Garten täglich von 9 bis 21 Uhr geöffnet. (möh)

Lesen Sie dazu auch