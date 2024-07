Ein Rückschritt für die Linie 5

Die Linie 5 entwickelt sich zunehmend zu einem Projekt, an dessen Realisierung man nicht mehr so recht glauben mag. Vom großen Wurf ist man weit entfernt - inzwischen geht es vor allem darum, den Bahnhofstunnel ins Laufen zu bekommen und eine Perspektive für durchfahrende Straßenbahnen bieten zu können. Es ist so schon peinlich genug, dass die unterirdische Haltestelle in den ersten Jahren nur als Sackgasse für die Linien 3 und 4 anfahrbar ist.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rückschritt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Perspektive Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis