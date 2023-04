Ein Teil der Maximilianstraße wird ab Montag zur Fußgängerzone

Die Maximilianstraße in Augsburg wird ab Montag autofrei zwischen Herkulesbrunnen und Merkurbrunnen. Die Stadt erläutert, welche Regelungen gelten.

Die Stadt Augsburg steht vor einer neuen Zeitrechnung: Am Montag, 1. Mai, beginnt im Herzen der Stadt ein einjähriger Verkehrsversuch. Ein Teil der breiten Maximilianstraße wird zur Fußgängerzone. Es geht um den Abschnitt zwischen Herkulesbrunnen und Merkurbrunnen. Die Schilder stehen längst.

Auch aus der Winter- und Dominikanergasse sowie aus dem Apothekergässchen wird der Verkehr für zwölf Monate weichen, weil eine Ausfahrt aus den engen Einbahnstraßen nur über die gesperrte nördliche Maximilianstraße möglich wäre, so die Stadt. Sie spricht bewusst von der „autoarmen Maxstraße“, da auch künftig ein überschaubarer Kreis an Fahrzeugen die Straße passieren wird. Das sind die künftigen Regelungen.

Busse, Straßenbahnen und Taxis dürfen weiterhin rein in die Fußgängerzone

Für Fahrräder bleibt die Zone weiterhin befahrbar, ebenso für Busse und Straßenbahnen sowie für Taxis. Auf Antrag ist eine Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Fußgängerzone bzw. zum Be- und Entladen außerhalb der Lieferzeiten möglich. Übernachtungsgäste des Hotel Maximilian’s können zum Be- und Entladen vor das Portal des Hauses fahren. Ebenso ist in der gesamten Zone montags bis freitags von 6 bis 11:30 Uhr und samstags von 6 bis 10 Uhr Lieferverkehr möglich. Testweise wird von 15 bis 16 Uhr ein weiteres Zeitfenster für den Lieferverkehr eingerichtet.

Sitzbänke sollen die Aufenthaltsqualität in der Maximilianstraße erhöhen. Foto: Michael Hörmann

Für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer gilt Schrittgeschwindigkeit. Polizei und Ordnungsamt zeigen insbesondere zu Beginn des Verkehrsversuchs verstärkte Präsenz, teilt die Stadt mit. In den ersten Tagen des Verkehrsversuchs wird der Ordnungsdienst für die neuen Regelungen sensibilisieren. Nach einer Eingewöhnungsphase werden Verstöße dann aber konsequent geahndet werden.

Es gibt einen eigenen Parkplatz für E-Scooter in der Maximilianstraße

An der Ecke Hallstraße/Maximilianstraße befinden sich auf der nördlichen Seite künftig die Parkflächen für Roller und Motorräder sowie der neue E-Scooter-Parkplatz. Der Taxistand in der Maximilianstraße wird künftig rund um die Uhr zur Verfügung stehen, die zeitliche Beschränkung entfällt. In der Hallstraße befindet sich zudem ein nächtlicher, erweiterter Taxistand. Behindertenparkplätze befinden sich bis 5. Mai in der Maximilianstraße auf Höhe Hausnummer 50. Danach werden diese in die Katharinengasse verlegt. Das Parkhaus in der Katharinengasse ist wie gewohnt erreichbar.

