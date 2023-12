Ein "Weihnachtswunder" oder: Wie Doc 50 Euro wiederbekam

"Doc" wurde in Amerika geboren, seit sechs Jahren lebt er in Augsburg. Vor einem Supermarkt hat er seinen Stammplatz - und erlebt zu Weihnachten eine große Freude.

Manchmal werden Wunder wahr, so auch für Doc, "Stammgast" vor einem Innenstadt-Supermarkt in der Maximilianstraße. Kurz vor Weihnachten wollten Menschen dem ungewöhnlichen Bettler ein Präsent zukommen lassen: ein Kuvert mit der Aufschrift "Merry Christmas" und 50 Euro darin. Doch der Sturm entriss Doc das Kuvert, es kam irgendwo in der Maximilianstraße zum Liegen, wo es Simone Nerdinger von der Confiserie Joh's Becker vergangenen Freitag am Judenberg fand. Die Anrede "Lieber Doc" im Brief ließ bei ihr zunächst keinen Rückschluss auf den rechtmäßigen Empfänger zu. Ein Zufall führte sie und Doc nun zusammen.

Am Samstag hatte unsere Zeitung von dem ungewöhnlichen Fund berichtet und hoffte, so Hinweise auf diesen Doc zu finden - bis der Autorin dieser Zeilen am nächsten Tag selbst den Gedankenblitz hatte und Simone Nerdinger informierte. Nerdinger machte sich auf den Weg in die Maxstraße, wo Doc bereits vor "seinem" Supermarkt saß. Ja, er habe den Brief bekommen sollen, doch der Sturm habe ihm das Kuvert aus der Hand gerissen. Nun fanden Brief und Besitzer wieder zusammen. "Eine schöne Weihnachtsgeschichte", freut sich Nerdinger.

Bettler Doc: In Chicago geboren, in Augsburg zuhause

Doc kam in Chicago zur Welt, in einem schwierigen Umfeld, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung einmal erzählte. Er erlebte Gewalt und Kriminalität, um sich aus diesem Strudel zu befreien, meldete er sich bei der Armee und wurde 1980 erstmals in Deutschland stationiert, wo er sich verliebte und zunächst blieb. Doch Doc sollte noch zweimal in die USA zurückkehren, bis er über Umwege 2017 endgültig in Augsburg landete. Inzwischen sitzt er fast täglich vor Rewe in der Maximilianstraße, viele Menschen kennen ihn und halten gerne einen Plausch mit ihm. So auch am 23. Dezember diesen Jahres. Viele Menschen kommen kurz vor Weihnachten noch einmal zu Doc, um ihm schöne Weihnachten zu wünschen oder um kleine Geschenke wie Süßigkeiten zu bringen. Doc ist selten alleine an seinem Stammplatz - am Heiligabend war er es auch nicht: Er feierte Weihnachten gemeinsam mit seiner Tochter.