Augsburg

vor 48 Min.

Ein Weinlager in einer Lechhauser Fabrikhalle wird zum Veranstaltungsort

Plus Eva Allar und ihr Mann Daniel Klein betreiben die Weinhandlung Isanga. Ihr Konzept basiert auf südafrikanischen Weinen. Im Gewerbegebiet in Lechhausen haben sie etwas Spezielles geschaffen.

Von Michael Hörmann

Es war 2009, als Eva Allar und Daniel Klein heirateten. Zu dieser Zeit gab es bereits seit Längerem familiäre Beziehungen nach Südafrika. Bei einem Besuch dort beschlossen die Brautleute, den Wein für ihre Hochzeitsfeier in Deutschland aus Südafrika zu beziehen. Die Weine, die importiert worden waren, kamen bei den Gästen der Feier gut an. Was als private Initiative gestartet wurde, ist heute ein Geschäftsmodell. Eva Allar und Daniel Klein betreiben seit vielen Jahren einen Weinhandel, der sich auf das Onlinegeschäft konzentriert. Nun gibt es ein zusätzliches Angebot, das in selten in Augsburg zu finden ist. Eine ehemalige Lagerhalle dient als exklusiver Veranstaltungsort. Neudeutsch würde man Event-Location dazu sagen.

