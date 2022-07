Ein weiteres historisches Wohngebäude ist in Augsburg verschwunden

Das alte Mietshaus an der Augsburger Gärtnerstraße stand nicht unter Denkmalschutz. Es musste einem Neubau weichen.

Ein weiteres historisches Gebäude in Augsburg ist aus dem Stadtbild verschwunden. Das Mietshaus in der Gärtnerstraße mit der Hausnummer 24/26 wurde abgerissen. An seiner Stelle soll eine neue Wohnanlage mit Studentenapartments entstehen, wie die Bauinformation am Grundstück ausweist.

Das historische Mietshaus an der Gärtnerstraße 24/26 stand an einer städtebaulich sensiblen Stelle, aber nicht unter Denkmalschutz. Foto: Annette Zoepf

Der Abbruch des Altbaus aus den 1920er-Jahren war umstritten, einige Bürger und Stadträte hätten sich einen Erhalt gewünscht. Er stand an einer städtebaulich sensiblen Stelle. Schräg gegenüber an der Friedberger Straße ist die frühere Schülesche Kattunfabrik.

Der Altbau gegenüber dem "Hochschulschloss" an der Friedberger Straße (im Hintergrund) wurde abgebrochen. Foto: Silvio Wyszengrad

Das Baudenkmal mit der schlossartigen Fassade gehört heute zum Campus der Hochschule, in der Nähe fließen zwei historische Stadtkanäle. Das Mietshaus in der Gärtnerstraße stand jedoch nicht unter Denkmalschutz. (eva)