Ein Zweihorn im Regenbogenreich: Neues Kinderbuch für den guten Zweck

Mit seinen Büchern sammelt der Augsburger Benny Braun Spenden für Krebskranke. Nun hat er sein zweites Werk veröffentlicht. Diesmal geht es um ein "Zweihorn".

In seinem ersten Buch ging es um Marienkäfer Berni und eine abenteuerliche Schatzsuche. Nun hat der Augsburger Benny Braun sein zweites Kinderbuch veröffentlicht. Mit "Cindy Zweihorn – Im Reich der Regenbögen“ hat er diesmal einen anderen Weg eingeschlagen und altersgerechte Kurzgeschichten in Form von Reimen kreiert. Nun hofft er auf viele kleine und große Leser, die mit Zweihorn Cindy auf Fantasiereise gehen wollen. Denn auch der Erlös dieses Buches soll über die von ihm gegründete „Krebshilfe-Yana“ an die „Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – Lichtblicke e.V.“ gespendet werden. (gau)