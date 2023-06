Einblicke in das Leben eines Augsburger Hausarztes

Beinahe sein ganzes Leben hat Dr. Manfred Lohnstein der Medizin verschrieben. Nun blickt er auf diese ereignisreiche Zeit zurück.

Vierzig Jahre lang war Dr. Manfred Lohnstein Hausarzt. Als die Corona-Pandemie grade ins Rollen kam – am 31. März 2020 – hörte er auf. Nachdem zumindest diese Krise überstanden ist, blickt er in seinem Buch "40 Jahre Hausarzt in Augsburg: Einblick und Ausblick" in 47 Fragen zurück – auf ein Leben für die Medizin. In der Lounge des Kundencenters der Augsburger Allgemeinen hat Lohnstein vor zwanzig Zuhörerinnen und Zuhörern aus seiner Zeit als Hausarzt berichtet.

"Wenn jemand mit tragbarem Sauerstoffgerät draußen beim Rauchen steht, dann muss ich das nicht verstehen", sagt er, "ich muss ihm dabei helfen, dass er sich selbst versteht." Es sind Erfahrungswerte wie diese, die Lohnstein in seiner Zeit als Hausarzt geprägt haben. In seinem Buch tritt der Augsburger Hausarzt ins Zwiegespräch mit Wegbegleitern und berichtet von Anekdoten und Erlebnissen. "40 Jahre Hausarzt in Augsburg" ist im Wißner-Verlag erschienen, kostet 19,80 Euro und ist im Shop der Augsburger Allgemeinen erhältlich. (beda)