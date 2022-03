Einbrecher ertappt: Täter schlägt auf Augsburger Hausbewohner ein

Ein Nachbar bemerkt Einbruchsgeräusche in einem Augsburger Geschäft und hilft dabei, einen Dieb zu stellen. Dabei wird er vom Täter verletzt.

Am Donnerstag gegen 3.15 Uhr versuchten zwei Männer, in ein Geschäft in der Wertachstraße einzubrechen. Ein im selben Haus wohnender Mann wurde durch die Einbruchsgeräusche geweckt und stellte die Einbrecher zur Rede.

Während einer der Einbrecher mit einem Fahrrad die Flucht ergriff, holte der andere einen Schlagstock aus der Jackentasche und schlug auf den Hausbewohner ein, wobei dieser laut Polizeibericht leicht verletzt wurde. Durch den Lärm wurde ein zweiter Nachbar auf die Situation aufmerksam und kam zu Hilfe. Bis zum Eintreffen der Polizeistreifen konnten die beiden Männer den Einbrecher festhalten.

Einbruch in Augsburg: Ein Täter ist geflüchtet

Die Polizeibeamten nahmen den 37-Jährigen fest. Durch den Einbruchsversuch entstand am Geschäft ein Sachschaden von rund 300 Euro. Den 37-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen versuchten Einbruchdiebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise insbesondere zum flüchtigen Täter unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (ziss)