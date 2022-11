Einbrecher bedient sich in einem Haus in der Firnhaberau

Ein Unbekannter durchsucht die Räume eines Hauses in der Firnhaberau und wird fündig. Die Augsburger Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 12 Uhr, bis Donnerstag, 20 Uhr, ist in ein Haus in der Straße Im Neuland (im einstelligen Hausnummernbereich) im Augsburger Stadtteil Firnhaberau eingebrochen worden. Dies teilt die Polizei mit.

Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchte dieses. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. (möh)