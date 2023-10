Einbrecher bedient sich in einer Gaststätte in Lechhausen

Ein Dieb entwendet Bargeld. Polizei in Augsburg sucht Zeugen.

Einbruch in eine Gaststätte im Augsburger Stadtteil Lechhausen: Zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, passierte die Tat.

Laut Polizei drang ein Täter gewaltsam in ein Restaurant in der Brixener Straße ein. Er entwendete Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht. (möh)

