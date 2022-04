Einbrecher dringen in Büros im Beethovenviertel ein

Auf Bürogebäude hatten es Einbrecher in Augsburg abgesehen. Die Kripo bittet nun um Zeugenhinweise.

Mehrere Einbrüche in Büroräume im Beethovenviertel meldet die Polizei. Im Tatzeitraum Freitag bis Montag brach ein bislang unbekannter Täter in ein Gebäude in der Hermanstraße ein. Die Mitarbeiter zweier im Gebäude befindlicher Firmen stellten unabhängig voneinander am Montagmorgen Aufbruchspuren an den Zugangstüren zu ihren Geschäftsräumen fest. Der Täter hatte sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zum Treppenhaus des Gebäudes verschafft. Von dort aus hebelte er die Zugangstüren zu den beiden Firmen auf.

Einbruch in Augsburg: Täter durchsucht Büroräume

Er durchsuchte sämtliche Büroräume und hebelte verschiedene Schränke auf. In einer der Firmen ging der Täter einen Tresor an, konnte ihn jedoch nicht öffnen. Stattdessen entwendete er Bargeld im unteren zweistelligen Bereich. In der zweiten Firma war der Täter erfolgreicher. Er entwendete Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Im selben Tatzeitraum brach ein bislang unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Beethovenstraße ein. Auch hier hebelte er die Eingangstüre auf, durchsuchte zwei Räume und entwendete Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise unter 0821/323-3810. (ina)