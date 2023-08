Einbrecher dringen in Gaststätte und Geschäft ein

Unbekannte Täter brechen in verschiedene Gebäude im Stadtgebiet von Augsburg ein und stehlen Gegenstände. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Mehrere Einbrüche im Augsburger Stadtgebiet beschäftigen die Polizei. Wie die Ermittler mitteilen, drangen unbekannte Täter im Zeitraum von Freitag, 23.30 Uhr, bis Samstag, 9.30 Uhr, gewaltsam in eine Gaststätte in der Gögginger Straße ein. Es entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Wie viel Beute die Täter machten, werde derzeit noch abgeklärt, heißt es. Zu einem weiteren Fall kam es im Bereich der Innenstadt. Am Freitag wurde in der Bahnhofstraße die Scheibe eines Geschäftes eingeschlagen. Der oder die Täter stahlen mehrere Gegenstände, deren Gesamtwert laut Polizei im niedrigen vierstelligen Eurobereich liegt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)