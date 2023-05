Einbrecher dringt in eine Werkstatt in Göggingen ein

Eine unbekannte Person hinterlässt Schaden in einer Werkstatt. Die Polizei sieht Zusammenhang mit einer vorausgegangenen Tat.

Am Donnerstag ist laut Polizei gegen 2.30 Uhr ein unbekannter Täter gewaltsam in einer Werkstatt in der Bergiusstraße eingedrungen. Anschließend flüchtete der Täter. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Die Augsburger Polizei sieht einen Zusammenhang zu einer vorausgegangenen Tat. Bereits am Mittwoch brach ein Unbekannter einen Bezahlautomaten in unmittelbarer Nähe auf. (möh)