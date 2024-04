Augsburg

Einbrecher dringt in Haus in Augsburg-Lechehausen ein und verletzt Bewohner

Ein Einbrecher traf in Augsburg auf Bewohner eines Hauses. Er soll sie in einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt haben.

Plus Bewohner eines Hauses in Lechhausen treffen auf einen 30-jährigen Mann, der in ihre Wohnung eingedrungen war. Offenbar ist auch ein Messer im Spiel.

Von Jan Kandzora

Es ist ein Albtraum für viele Familien: Man kommt nachts nach Hause – und im Wohnzimmer steht ein Einbrecher, der zuvor in die Wohnung eingedrungen war, vermutlich, um etwas zu stehlen. Dies allerdings passierte in ähnlicher Form jetzt in der Stätzlinger Straße in Lechhausen. Wie die Polizei berichtet, brach ein 30-Jähriger in der Nacht auf Samstag in ein Einfamilienhaus ein. Er traf auf ein Ehepaar, das dort wohnt. Zwar gelang es den Bewohnern demnach, den 30-Jährigen zu stoppen, doch der Täter verletzte mehrere Personen leicht. Er wurde noch in der Nacht von den Einsatzkräften festgenommen.

Von der Polizei heißt es, die Ermittlungen seien, wie in solchen Fällen üblich, von der Kriminalpolizei übernommen worden. Nach Informationen unserer Redaktion ereignete sich die Tat gegen 2 Uhr nachts. Die Polizei berichtet, der 30-Jährige sei im Wohnzimmer von "der dort lebenden Familie angetroffen und zur Rede gestellt" worden. Dabei habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, in deren Folge zwei Personen verletzt worden seien – das Ehepaar.

