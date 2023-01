Einbrecher durchsucht Gartenhäuser nach Wertgegenständen

Ein Unbekannter ist im Augsburger Stadtteil Göggingen in mehrere Gartenhäuser eingebrochen.

Im Augsburger Stadtteil Göggingen wurde in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmittag in mehrere Gartenhäuser in der Gabelsberger Straße eingebrochen. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben die Gartenhäuser nach dem Einbruch nach Wertgegenständen durchsucht. Laut Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 1000 Euro. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Augsburg Süd bittet Zeugen, sich unter 0821/323-2710 zu melden. (asw)