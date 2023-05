Einbrecher entwenden Gegenstände aus Wohnung und Bäckerei-Filiale

Die Polizei meldet zwei Einbrüche in Lechhausen. Unbekannte dringen in Wohnung und Bäckerei ein.

In Zeitraum zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 6 Uhr, verschafften sich laut Polizei ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Neuburger Straße. Dort entwendete der Täter Gegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren dreistelligen Bereich.

In Zeitraum zwischen Freitag, 18.30 Uhr und Samstag, 6.30 Uhr, gelangte ein Täter in den Verkaufsstand einer Bäckerei in der Stätzlinger Straße. Der Täter erbeutete dabei Gegenstände im unteren dreistelligen Bereich. Er verursachte einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen. (möh)

