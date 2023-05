Augsburg

Einbrecher entwendet Bargeld aus Büroräumen

In Augsburg gab es einen Einbruch.

Eine unbekannte Person ist in ein Gebäude in der Frölichstraße in Augsburg eingedrungen.

In der Nacht auf Donnerstag drangen laut Polizei ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Bürogebäude in der Frölichstraße ein. Der oder die Täter entwendeten diverse Gegenstände und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro, heißt es. (möh)

