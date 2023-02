Einbrecher erbeuten im Augsburger Stadtgebiet Schmuck und Geld

Die Polizei meldet vier Einbrüche, die während der Zeit der Faschingsferien in Augsburg verübt wurden. Der Stadtteil Spickel stand dabei auch im Visier.

In drei Wohnhäuser wurde in der vergangenen Woche im Augsburger Stadtgebiet eingebrochen. Als ein Eigentümer aus seinem Urlaub in sein Haus in der Goethestraße im Stadtteil Spickel zurückkehrte, bemerkte er, dass ein oder mehrere Täter in sein Haus eingedrungen waren und es durchsucht hatten. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein niedriger vierstelliger Eurobetrag und Schmuck entwendet, so die Polizei. Die Tat muss im Zeitraum zwischen dem 18. und 24. Februar passiert sein. In derselben Straße gab es noch einen Einbruch in ein Haus.

Auch hier nutzten der oder die Täter die Abwesenheit der Bewohner zwischen dem 17. und 24. Februar. Nach Angaben der Polizei wurde ein Tresor mit Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich gewaltsam entwendet. In etwa diesem Zeitraum wurde zudem in ein Haus in der Sanderstraße eingebrochen. Der oder die Unbekannten stahlen diversen Schmuck und Bargeld. Die Höhe des Beuteschadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei meldet einen weiteren Fall aus Oberhausen.

Bereits in der Nacht von vergangenem Donnerstag auf Freitag zwischen 21.30 Uhr und 6.15 Uhr hat sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einer Moschee in der Donauwörther Straße verschafft. Er entwendete aus einer Spendenbox einen niedrigen dreistelligen Betrag. (ina)